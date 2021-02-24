Российский дизайнер предложила концепцию неторопливого отдыха на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань располагает к расслабленному отдыху вблизи моря, постоянно преподносит сюрпризы любителям нового и необычного, располагая к неторопливому и насыщенному отдыху. Как сообщил информационный портал " Наньхайван ", такую концепцию осмотра местных достопримечательностей предложила российский дизайнер Елена, постоянно проживающая на острове.

"На Хайнане каждый найдет для себя что-то по вкусу: любители эстетики, оказавшись у побережья, всегда смогут насладиться величественной красотой южного моря, искателям приключений стоит отправиться в гущу неизведанных тропических лесов, а увлекающимся спортом я советую поехать в город Ваньнин (юго-восточное побережье - прим. ТАСС), где великолепные волны бухты Жиюэ располагают к серфингу ", - подчеркнула она.

Елена призналась, что на нее производит особое впечатление курортный город Санья на южном побережье, где она обычно останавливается в отеле на небольшом острове Феникс. Как она объяснила, именно там человек, стремящийся отвлечься от повседневной суеты, может найти для себя "идеальную гармонию весны, которая царит вокруг, наполняясь шумом моря и ароматом невиданных цветов".

Дизайнер отметила, что ее не перестает удивлять разнообразие неповторимых блюд местной кухни. Как она пояснила, Хайнань в любое время года готов предложить своим гостям удивительные гастрономические изыски. "В разных частях провинции вы можете отведать что-то новое и самобытное", - подчеркнула девушка.

Гастрономическое изобилие Хайнаня

Как рассказала Елена, она не мыслит и дня без традиционных хайнаньских блюд. "Завтрак не удался, если на столе не окажется лапши, сваренной по местным рецептам, а в обед не было риса, приготовленного в скорлупе кокоса или в ананасе", - сказала профессиональный искусствовед. По словам Елены, незабываемое впечатление на нее произвело незамысловатое на первый взгляд и в то же время неповторимое яство из легкого диетического мяса курицы, выращиваемой в городе Вэньчане на севере острова.

"Мне нравится попробовать что-то новое. Поэтому при любой удобной возможности я отправляюсь на местные рынки деликатесов, которые работают в ночное время", - добавила она. Как уточнила Елена, одно из ее излюбленных мест - улица ресторанов и забегаловок "Тайлунчэн", которая находится в административном центре Хайнаня городе Хайкоу.

"Вечером можно утолить голод свежими морепродуктами, которых здесь бесчисленное множество, и сопроводить ужин прохладным кокосовым молоком", - посоветовала она.

Когда спадает жара

С приближением сумерек Елена любит пройтись пешком по Хайкоу, улицы которого в вечерние часы приобретают особый шарм. "Стены старинных зданий хранят в себе воспоминания города, история которого уходит корнями в глубокое прошлое", - поделилась она своими впечатлениями.

Дизайнер отметила, что ей больше всего нравится маршрут от архитектурного комплекса "Угунцы" (считается самым древним сооружением административного центра Хайнаня - прим. ТАСС) по старой улице Цилоу. "Здесь можно сделать много удивительных фотоснимков, запечатлеть экзотику юга и прочувствовать обволакивающую ауру городских улиц", - рассказала девушка.

По словам Елены, приезжающие в Хайкоу россияне обязательно должны посетить небольшие вулканы в южной части города, которые, впрочем, не извергались уже много лет. Эти места славятся своими горячими источниками.

Недавно Елена побывала на одном из мероприятий, которое состоялось в ходе проведения популярной акции, организованной отделом пропаганды парткома провинции. Она проходит под тематическим названием "Я у южного моря в объятиях весны, где все ждет тебя". Там девушка и раскрыла свою концепцию "неторопливого" отдыха на Хайнане. Как уточнила дизайнер, при всем неповторимом шарме Хайкоу, где она постоянно проживает, незабываемое впечатление на нее всегда производит Санья.

"Когда я впервые там очутилась, то была поражена красотой этих мест - белоснежными пляжами, бескрайним морем, отражающим синеву небес и таящим в себе лазурные отблески солнечных лучей", - вспоминает она. "Это знаменитый город. Когда я бываю в России, многие друзья постоянно мне говорят, что хотели бы съездить в Санья", - подытожила Елена.