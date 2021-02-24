СМИ: в Австралии не хватает лекарств из-за вызванного пандемией сокращения поставок

СИДНЕЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Австралия столкнулась с нехваткой рецептурных препаратов из-за сокращения поставок, возникшего на фоне пандемии. Об этом в среду сообщает новостной портал 9News со ссылкой на главу Фармацевтического общества Австралии в штате Новый Южный Уэльс и национальное Управление терапевтических товаров страны.

По данным портала, эксперты говорят о самой серьезной нехватке рецептурных препаратов в аптеках Австралии с начала пандемии в январе 2020 года, а национальный регулятор - Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) - выпустил предупреждение о том, что в стране заканчиваются запасы самого востребованного антидепрессанта. "Управление терапевтических товаров информирует медицинских работников и потребителей о нехватке таблеток сертралина большинства торговых марок. Ожидается, что дефицит будет продолжаться по крайней мере до конца февраля, а возможно, и до апреля 2021 года", - указано в сообщении ведомства.

Чтобы уменьшить негативные последствия дефицита, регулятор разрешил поставку ряда медикаментов, зарегистрированных за рубежом и не имеющих австралийских сертификатов, однако признал, что, "с учетом высокого спроса", этих мер может быть недостаточно "для обеспечения всех австралийских пациентов необходимыми им лекарствами". Врачам рекомендовано выписывать аналоги препаратов, однако их запасы не слишком велики.

Кроме антидепрессантов в число дефицитных попал целый ряд медикаментов, поставки которых серьезно пострадали из-за ограничений, введенных властями страны на фоне пандемии COVID-19. Среди таких эксперты называют лекарства, снижающие давление, медикаменты, регулирующие деятельность щитовидной железы, гормональные, а также противозачаточные препараты. Как убедился корреспондент ТАСС, многие австралийские аптеки ввели лимит на продажу ряда импортных медикаментов, в том числе инсулина.

"Нехватка лекарств была проблемой с самого начала пандемии, но сейчас дела обстоят хуже, чем во время первой вспышки COVID-19. Поначалу дефицит был связан с паническими покупками людей, <...> но то, что мы наблюдаем сейчас, - это влияние COVID-19 на глобальный сектор, это последствия локдаунов в странах", - сказала в интервью порталу президент Фармацевтического общества Австралии в штате Новый Южный Уэльс Челси Фелкай.

Вице-президент Австралийской медицинской ассоциации Крис Мой отметил, что нехватка лекарств в стране и раньше была проблемой, но в настоящее время "существенно усугубилась пандемией". "Австралия сильно зависит от своих зарубежных партнеров, поставляющих большую часть рецептурных препаратов. По нашим данным, порядка 89% лекарств в стране фактически поставляются из-за границы, даже будучи запатентованы в Австралии, и это проблема", - пояснил Мой.