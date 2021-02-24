Крашенинников допустил корректировку закона о запрете пропаганды наркотиков в интернете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников допустил корректировку законов о запрете пропаганды наркотиков в интернете и регулировании деятельности иностранных агентов, отвечая на вопросы депутатов Екатеринбургской городской думы.

Депутат гордумы Константин Киселев задал вопрос о правоприменении этих законов, указав на возможность преследования за публикацию в соцсетях литературных и музыкальных произведений, в которых упоминается употребление наркотиков. Он также привел примеры правоприменения закона об иноагентах.

"Мне кажется, что здесь у нас первоначально была история по нацистской символике. [Проблемы] с книгами, фильмами [содержащими такую символику] - опомнились, давайте поправки вносить. Думаю, что здесь будет то же самое. <...> Я бы, помимо правоприменения, еще и общественное мнение добавлял. Уверен, что шлифовка будет, думаю, что изменения в том числе будут", - ответил депутат Госдумы на вопрос об особенностях правоприменения законов о регулировании деятельности иностранных агентов и запрете пропаганды в интернете наркотиков.

Закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

16 февраля Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах со стороны выполняющих такую функцию физических лиц и незарегистрированных политических объединений. Согласно тексту, "распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей".