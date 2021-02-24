Жители Тверской области выбрали название станции у мемориала Советскому солдату во Ржеве

ТАСС, 24 февраля. Новая железнодорожная станция, строительство которой началось в феврале в 2,5 км от памятника Советскому солдату во Ржеве, будет именоваться "Ржевский мемориал". Это название выбрали из пяти предложенных жители региона в ходе интернет-голосования, сообщили в среду в пресс-службе правительства Тверской области.

"Всего было представлено пять вариантов названий, за которые проголосовали 2 074 человека <...> Наибольшее количество голосов (49,5%) жители Верхневолжья отдали за название "Ржевский мемориал". Второе место (22,4%) занял вариант "Ржевский мемориал Советскому солдату", третье (13,5%) - "Мемориал Советскому солдату", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Интернет-голосование проводилось с начала февраля. Вокзал строят на 241-м км перегона Ржев - Балтийский - Муравьево в 2,5 км от Ржевского мемориала советскому солдату. На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, в здании вокзала размесят зал ожидания, билетную кассу, кафе, музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

После завершения строительства, в мае 2021 года, начнутся регулярные перевозки пассажиров по маршруту "Москва - Ржевский мемориал". Доехать от вокзала до Ржевского мемориала можно будет на автобусе, время в пути составит четыре минуты. Также планируется реконструкция железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, ее электрификация, обустройство пассажирских платформ по ходу следования поезда "Ласточка".

Как сообщалось, 30 июня 2020 года во время открытия Ржевского мемориала, которое проходило с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, власти региона от имени жителей выступили с инициативой построить железнодорожную станцию. Сейчас из Москвы до Твери можно доехать на скоростном поезде "Ласточка" и далее добраться до Ржева с помощью внутренних автобусных маршрутов. После встречи с Путиным, которая состоялась в Москве 15 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил журналистам, что строительство станции планируется начать в 2021 году.

Мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.