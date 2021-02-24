В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

ЧЕРКЕССК, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил до 5 марта режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц возрасте 65 и старше лет до 5 марта 2021 года. Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Период нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий будет установлен с 20 февраля по 5 марта 2021 года.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в республике выявили 42 случая заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 18 891 случай инфицирования, 17 142 человека выздоровели, 62 умерли. В госпиталях республики получают лечение 295 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.