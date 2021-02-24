Число путешествующих на яхтах на Хайнане в новогодние праздники выросло на 14%

САНЬЯ /Китай/, 24 февраля. /ТАСС/. Более 38,8 тыс. человек совершили путешествия на яхтах на китайском острове Хайнань во время каникул с 11 по 17 февраля по случаю Нового года по лунному календарю. По данным департамента транспорта провинции, это на 14,2% больше показателей 2019 года.

Как сообщает ведомство, в течение недели зарегистрированные на Хайнане яхты были забронированы для путешествий 5 460 раз, что на 48% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

В последние годы власти Хайнаня уделяют особое внимание развитию яхтенной индустрии провинции. В будущем власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами.

Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. Согласно официальным данным, в этом году в новогодние праздники остров принял более 4,5 млн туристов. Доходы туристической отрасли провинции с 11 по 17 февраля превысили 5,8 млрд юаней (около $900 млн).