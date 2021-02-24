Центры госуслуг в Москве запускают третий сезон "Спортивных выходных" с 1 марта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Центры госуслуг запускают с 1 марта для москвичей третий сезон "Спортивных выходных". Горожан ждут девять насыщенных недель в компании профессиональных тренеров и медийных персон, которые будут проводить онлайн-тренировки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития в среду.

"Москвичам уже известно, что "Мои документы" - это не просто место получения государственных услуг. Сотрудники центров активно участвуют в реализации ключевых городских проектов, а нередко и выступают их инициаторами. Яркий пример - "Спортивные выходные". Мы рады заявить, что 1 марта запускаем уже третий сезон бесплатных тренировок с профессиональными тренерами и звездами в онлайн-формате. Мы видим, что такой формат полюбился горожанам: тренировки второго сезона проекта набрали более 130 тыс. просмотров", - приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

"Спортивные выходные" ждут всех 1 марта 2021 года на утреннюю зарядку на сайте sportsweekend.ru или на YouTube-канале проекта. Все желающие смогут заниматься любимым видом спорта онлайн с квалифицированными наставниками, среди них - телеведущий Владимир Маркони, олимпийский чемпион Алексей Немов, актриса Яна Кошкина и другие.

Проект организован центрами госуслуг "Мои документы" совместно с Департаментом спорта города Москвы в рамках программы "Здоровая Москва".