Старший вице-президент Huawei: Чтобы технологии были полезны, нужно верить в их потенциал

Технологии крайне важны для достижения 17 целей устойчивого развития ООН, среди которых - ликвидация нищеты, голода, обеспечение гендерного равенства, рационального потребления водных ресурсов и т.д. Чтобы новые разработки приносили пользу обществу, необходимо верить в их потенциал. Такое мнение высказала старший вице-президент, член правления компании Huawei Кэтрин Чэнь, выступая 22 февраля на Форуме «Технологии подключения как фактор всеобщего процветания» в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае (MWCS 2021).
По ее словам, пандемия изменила не только жизни людей, но и ценности. "Самым большим уроком прошлого года для меня стало понимание того, как тяжело обществу достичь взаимопонимания ", - рассказала старший вице-президент Huawei. Конфликты и разногласия, начиная с решения о необходимости введения локдаунов и заканчивая полезностью ношения масок, в мире не прекращаются, добавила Чэнь.
"Сегодня мы встретились, чтобы обсудить 17 целей устойчивого развития ООН. Лично я считаю, что технологии имеют важнейшее значение для достижения этих целей", - отметила она. И здесь первым вызовом, по мнению старшего вице-президента Huawei, станет формирование консенсуса по вопросу того, являются ли технологии двигателем человеческого прогресса.
"История доказывает, что крупные социальные изменения всегда сопровождаются прорывами в науке и технике. Но сегодня достижения в сфере технологий сильно политизируют, порой представляя их худшим из зол. Многие из страха перестали верить в потенциал технологий. Некоторые люди изо всех сил пытаются затормозить развитие технологий", - отметила она.
В качестве примера Чэнь привела ситуацию с сетью 5G. По ее словам, связь пятого поколения дает преимущество всем, помогает повышать эффективность работы морских портов, шахт и логистики, и по всему миру происходит крупномасштабное развертывание этой разработки. "Если мы заявляем, что технологии важны, но их развитие неправильно с точки зрения идеологии, это приведет только к разделению, замешательству и регрессу. Мы должны достичь глобального взаимопониманию по этому вопросу. Для того, чтобы технологии приносили пользу обществу, нужно верить в их потенциал", - считает Чэнь.
Избежать злоупотребления технологиями помогут правила, продолжила она: "Мы вступаем в цифровую эпоху, и во всем мире активно разрабатывают правила кибербезопасности, защиты конфиденциальности и управления искусственным интеллектом, которые призваны защитить нас. Всем остальным пора стать увереннее и приветствовать техническое развитие".
Последовательный прогресс
Как отметила Чэнь, достижение взаимопонимания - трудная задача, поэтому добиваться прогресса следует постепенно, сосредоточившись на том, где договориться уже удалось. "Последовательное улучшение ведет к совершенству. Поощрение же конфликта означает стагнацию", - заявила она.
В самой компании Huawei также верят, что в конечном счете технологии приносят пользу человечеству. Так, одно из решений компании Huawei Smart PV (в оптимизации использования солнечной энергии - прим. ТАСС) широко используется в более чем 60 странах и привело к снижению выбросов углерода на 148 млн тонн, что эквивалентно посадке более чем 200 млн деревьев, рассказала старший вице-президент. В Эфиопии компания развернула более 400 солнечных электростанций, а в Китае построила крупнейшие такие инженерные сооружения для сельскохозяйственной и рыболовной отраслей.
Технологии во благо
Новый координатор-резидент ООН в Китае Сиддхарт Чаттердже также поддержал тезис о том, что технологии должны работать во благо людей: "Цифровые технологии могут помочь нам вернуть утраченное гораздо быстрее, и, что еще более важно, ускорить преобразования для достижения низкоуглеродного будущего. Глобальные вызовы требуют глобального ответа. Мы должны переосмыслить то, как инвестирует и работает бизнес. Мы должны развивать технологии во благо общества. Мы должны совершенствовать механизмы и предлагать новые практические решения, чтобы скорее достичь целей устойчивого развития".
В 2016 году мобильная индустрия первой полностью взяла на себя обязательства по достижению 17 целей устойчивого развития, и уже работает над мерами по борьбе с изменением климата, вопросами цифровой интеграции и устойчивого развития, напомнил в свою очередь гендиректор GSMA Матс Гранрид.
По словам депутата Европейского парламента Фрэнсис Фицджеральд, технологии могут помочь решить такую проблему, как неравный доступ к здравоохранению, особенно это актуально во времена пандемии: "Хотя бы в таких простых вещах, как выдача рецепта, консультации с врачами онлайн. В мире у некоторых нет доступа даже к базовому здравоохранению. И у нас есть потенциал это изменить".
"Здоровье - это самый важный экономический аспект. Поэтому мы должны заниматься цифровым образованием, заполнять пробелы в знаниях", - добавила она.