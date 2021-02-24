Старший вице-президент Huawei: Чтобы технологии были полезны, нужно верить в их потенциал

Технологии крайне важны для достижения 17 целей устойчивого развития ООН, среди которых - ликвидация нищеты, голода, обеспечение гендерного равенства, рационального потребления водных ресурсов и т.д. Чтобы новые разработки приносили пользу обществу, необходимо верить в их потенциал. Такое мнение высказала старший вице-президент, член правления компании Huawei Кэтрин Чэнь, выступая 22 февраля на Форуме «Технологии подключения как фактор всеобщего процветания» в рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае (MWCS 2021).

По ее словам, пандемия изменила не только жизни людей, но и ценности. "Самым большим уроком прошлого года для меня стало понимание того, как тяжело обществу достичь взаимопонимания ", - рассказала старший вице-президент Huawei. Конфликты и разногласия, начиная с решения о необходимости введения локдаунов и заканчивая полезностью ношения масок, в мире не прекращаются, добавила Чэнь.

"Сегодня мы встретились, чтобы обсудить 17 целей устойчивого развития ООН. Лично я считаю, что технологии имеют важнейшее значение для достижения этих целей", - отметила она. И здесь первым вызовом, по мнению старшего вице-президента Huawei, станет формирование консенсуса по вопросу того, являются ли технологии двигателем человеческого прогресса.

"История доказывает, что крупные социальные изменения всегда сопровождаются прорывами в науке и технике. Но сегодня достижения в сфере технологий сильно политизируют, порой представляя их худшим из зол. Многие из страха перестали верить в потенциал технологий. Некоторые люди изо всех сил пытаются затормозить развитие технологий", - отметила она.

В качестве примера Чэнь привела ситуацию с сетью 5G. По ее словам, связь пятого поколения дает преимущество всем, помогает повышать эффективность работы морских портов, шахт и логистики, и по всему миру происходит крупномасштабное развертывание этой разработки. "Если мы заявляем, что технологии важны, но их развитие неправильно с точки зрения идеологии, это приведет только к разделению, замешательству и регрессу. Мы должны достичь глобального взаимопониманию по этому вопросу. Для того, чтобы технологии приносили пользу обществу, нужно верить в их потенциал", - считает Чэнь.

Избежать злоупотребления технологиями помогут правила, продолжила она: "Мы вступаем в цифровую эпоху, и во всем мире активно разрабатывают правила кибербезопасности, защиты конфиденциальности и управления искусственным интеллектом, которые призваны защитить нас. Всем остальным пора стать увереннее и приветствовать техническое развитие".

Последовательный прогресс

Как отметила Чэнь, достижение взаимопонимания - трудная задача, поэтому добиваться прогресса следует постепенно, сосредоточившись на том, где договориться уже удалось. "Последовательное улучшение ведет к совершенству. Поощрение же конфликта означает стагнацию", - заявила она.

В самой компании Huawei также верят, что в конечном счете технологии приносят пользу человечеству. Так, одно из решений компании Huawei Smart PV (в оптимизации использования солнечной энергии - прим. ТАСС) широко используется в более чем 60 странах и привело к снижению выбросов углерода на 148 млн тонн, что эквивалентно посадке более чем 200 млн деревьев, рассказала старший вице-президент. В Эфиопии компания развернула более 400 солнечных электростанций, а в Китае построила крупнейшие такие инженерные сооружения для сельскохозяйственной и рыболовной отраслей.