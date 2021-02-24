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Свыше 450 жителей Подмосковья стали почетными донорами России в 2020 году

Чтобы стать почетным донором, необходимо на безвозмездной основе более 40 раз сдать цельную кровь или более 60 раз сдать плазму крови

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 450 жителей Московской области получили звание "Почетный донор России" в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В 2020 году в Московской области 458 человек получили звание "Почетный донор России". Это больше, чем в прошлом году, даже несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что почетные доноры России и СССР, проживающие на территории Московской области, имеют право на региональные льготы, в частности бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте Подмосковья и Москвы. Кроме того, донорам предоставляются и федеральные льготы, среди которых оказание медпомощи без очереди, первоочередное право на льготные путевки санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодной денежной выплаты и другие меры поддержки.

"Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты, вместе с этим растет и число почетных доноров. Чтобы стать почетным донором, нужно быть человеком стремящимся и дисциплинированным. Для этого необходимо на безвозмездной основе сдать более 40 раз цельную кровь или более 60 раз - плазму крови", - привели в пресс-службе слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

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