МЧС предупредило о ледяном дожде в центральной части и на северо-западе России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ледяной дождь возможен на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из-за воздействия теплого фронта 25 февраля возрастает вероятность образования ледяного дождя в субъектах Северо-Западного и Центрального федеральных округов", - сказали в ведомстве.

Лавинная опасность сохраняется в регионах Дальнего Востока, Сибири, Юга России и на Северном Кавказе, добавили в пресс-службе.

На прошедшей неделе непогода была отмечена в 46 регионах России. Из-за нее в превентивных целях ограничивалось движение на 62 участках дорог в 14 регионах России. Разворачивались подвижные пункты обогрева, проводилась буксировка автомобилей из снежных заносов.