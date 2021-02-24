В горах Дагестана расчищают дорогу к конезаводу, куда после метели не могут доставить корм

МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Дорожные службы расчищают дорогу к конному заводу в Гумбетовском районе Дагестана, где после метели без кормов остались 32 лошади карачаевской породы, сообщил ТАСС в среду представитель районной администрации Гамзат Изудинов. На место направились также спасатели МЧС.

"Случилась метель, пурга, боремся с последствиями, спецтехника расчищает дороги. На частном конном заводе, где содержатся 32 лошади карачаевской породы, запас кормов оказался на расстоянии километра от самого завода, это место нужно расчистить, стараемся им помочь", - сказал Изудинов.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, в настоящее время работы по расчистке дороги проводят четыре единицы техники от "Дагавтодора". "Для оказания помощи и оценки сложившейся ситуации начальником Главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о направлении к месту сотрудников ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана. Приведены в готовность поисково-спасательные подразделения МЧС", - добавили в ведомстве.

По словам Изудинова, в результате ухудшения погоды в районе происходят локальные отключения электроэнергии, есть снежные заносы на дорогах. Закрыта дорога через Харибский перевал, организован штаб по ликвидации последствий стихии.

Снегопады и сильный ветер в последние дни наблюдаются практически во всех районах Дагестана, а также в региональном центре - Махачкале. Пользователи социальных сетей делятся фото и видео, рассказывая о последствиях нехарактерной для южной республики погоды. В частности, на одном из видео жители села Гигатли Ботлихского района освобождают из снежного плена крупный рогатый скот. Как пояснил ТАСС глава района Руслан Гамзатов, общий объем выпавшего снега невелик, однако из-за сильного ветра местами намело сугробы. "Сейчас все почистили. Проблем в районе нет. Обычно снега нам, наоборот, не хватает", - добавил Гамзатов.

В ожидании потепления

По словам начальника Дагестанского гидрометцентра Абдулгалима Дадашева, мороз и снег пришли в Дагестан ненадолго, уже к выходным в республике заметно потеплеет.

"Это кратковременное явление, всего два-три дня. Из-за холодного фронта по всей республике прошли осадки, повсеместно понизилась температура до минус 18-20 в северной части Дагестана, до минус 15-16 в приморской зоне, в частности, в Махачкале. Толщина снежного покрова в Махачкале - 6 см, в северной части Дагестана - 2-4 см, в предгорьях от 5 до 10 см и в горах - 8-12 см, это меньше многолетней нормы. В ближайшие дни осадков уже не будет, низкая температура продержится сегодня-завтра, после чего начнет повышаться", - рассказал Дадашев ТАСС.

По его словам, в последние несколько лет зимы в республике были заметно теплее, однако такое похолодание не является аномальным для Дагестана. "Были сильные холода в 1969 году, когда замерзало Каспийское море, сильное похолодание было в 1971 году. В январе-феврале 2012 года был установлен рекорд минимальной температуры - в Махачкале было минус 26,6. В последние годы таких температур не было", - пояснил собеседник агентства.