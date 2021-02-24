Жители Вологодской области в возрасте 96-99 лет привились от коронавируса

ВОЛОГДА, 24 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Вологодской области привили от коронавируса более 7 тыс. граждан старше 60 лет - это 32,3% от общего количества привитых. Вакцинированли в том жителей области 96 и 99 лет, рассказала в среду заместитель губернатора Лариса Каманина.

"За последние две недели активно вакцинируются граждане старше 60 лет. Уже привито 7 643 человека, или 32,3% от всех привитых, в том числе старше 70 лет - более 4 тыс. человек. Проведена была вакцинация вологжан, которым исполнилось 99 и 96 лет", - сообщила заместитель губернатора на оперативном совещании областного правительства.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения области, оба компонента вакцины получили жительница Вологды 1921 года рождения и жительница Междуреченского района 1923 года рождения. Чувствуют они себя хорошо, сообщили в департаменте.

В целом, как сообщила на совещании Каманина, более 24 тыс. человек получили первую дозу вакцины и 3,5 тыс. жителей - оба компонента, то есть завершили вакцинацию. "Всего в Вологодскую область поступило 29 213 доз вакцины, она доставлена во все 62 прививочных пункта, развернутых в 36 медорганизациях во всех муниципальных образованиях. Выполнено 24 304 прививки, вакцина израсходована на 83,2%. При этом темпы вакцинации возросли с 200 прививок в неделю в январе до 9 300 прививок за минувшую неделю", - сообщила замгубернатора.

В среду в область поступит еще 1,9 тыс. доз вакцины, затем ожидаются следующие поставки. Глава региона Олег Кувшинников поручил изучить и решить проблемный момент, когда некоторые жители записываются на прививку, но в назначенное время не приходят, в результате медкабинеты и медсестры вынуждены простаивать.

На 24 февраля в области подтверждено 38 583 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 185 случаев. Выздоровели 34 768 человек, умерли 779.