Мужчина пнул пенсионера с тростью в одном из магазинов в Кирове

КИРОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция в Кирове начала проверку после инцидента в одном из магазинов, где мужчина пнул мешавшего пройти пожилого человека с тростью, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

Видео, на котором запечатлен инцидент, в среду появилось в социальных сетях. Авторы ролика сообщили, что пострадавший - инвалид, после удара он отлетел, ударился и упал на колени.

Сейчас устанавливаются участники конфликта. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.