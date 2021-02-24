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Мужчина пнул пенсионера с тростью в одном из магазинов в Кирове

Полиция проводит проверку

КИРОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция в Кирове начала проверку после инцидента в одном из магазинов, где мужчина пнул мешавшего пройти пожилого человека с тростью, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

Видео, на котором запечатлен инцидент, в среду появилось в социальных сетях. Авторы ролика сообщили, что пострадавший - инвалид, после удара он отлетел, ударился и упал на колени.

Сейчас устанавливаются участники конфликта. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

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