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В Каспийске организовали подвоз питьевой воды из-за массового отравления

Ранее в городе с признаками пищевого отравления госпитализировали свыше 20 человек

МАХАЧКАЛА, 24 февраля./ТАСС/. МЧС Дагестана организовал подвоз питьевой воды жителям дагестанского Каспийска, где более 20 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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"В связи со сложившейся эпидобстановкой в городе Каспийске для обеспечения жителей города питьевой водой от МЧС Дагестана работают три водовоза", - сказал представитель МЧС Дагестана.

Как сообщалось ранее, следственные органы в Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Каспийске, в результате которого к врачам обратились 26 детей.

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