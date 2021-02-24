В Каспийске организовали подвоз питьевой воды из-за массового отравления

МАХАЧКАЛА, 24 февраля./ТАСС/. МЧС Дагестана организовал подвоз питьевой воды жителям дагестанского Каспийска, где более 20 человек госпитализированы с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"В связи со сложившейся эпидобстановкой в городе Каспийске для обеспечения жителей города питьевой водой от МЧС Дагестана работают три водовоза", - сказал представитель МЧС Дагестана.

Как сообщалось ранее, следственные органы в Республике Дагестан возбудили уголовное дело по факту массового отравления в Каспийске, в результате которого к врачам обратились 26 детей.