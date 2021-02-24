Генконсульство РФ не получало сведений о пострадавших россиянах при протестах в Каталонии

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Барселоне не получало сведений о задержанных или пострадавших гражданах РФ в ходе акций протеста в Каталонии против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в диппредставительстве.

Там уточнили, что "информация о пострадавших или задержанных гражданах России в ходе протестных акций в Каталонии в генконсульство России в Барселоне не поступала".

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате полиции приходилось применять силу, пострадали десятки человек.

Как сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в МВД королевства, за неделю акций в Испании были задержаны более 160 человек.