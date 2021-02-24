Почти 50 тыс. пациентов с COVID-19 прошли лечение в больнице им. Филатова в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Врачи Городской клинической больницы №15 им. Филатова в Москве пролечили около 50 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией после трансформации клиники в ковидный стационар. Об этом сообщил в среду Facebook главврач больницы Валерий Вечорко.

"Почти год ГКБ №15 имени О. М. Филатова функционировала в режиме одного из самых крупных инфекционных стационаров. За это время наша клиника пролечила около 50 тыс. пациентов. Наши врачи проанализировали больных и составили портрет пациентов, проходивших лечение в инфекционном госпитале. Эти данные, которыми мы делимся, опубликованы в научно-практическом журнале "Вестник Роспотребнадзора", - написал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице 27 марта. Больница полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом; при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные. Госпиталь рассчитан на 1,3 тыс. коек, в нем работают 2,7 тыс. сотрудников. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции: 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.