Власти США не будут предъявлять Тайгеру Вудсу обвинения в опасном вождении

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти США не планируют предъявлять обвинения в опасном вождении гольфисту Тайгеру Вудсу, который во вторник попал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва сообщил в среду на пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook.

"Обвинение в опасном вождении включает множество факторов, здесь же речь идет исключительно о несчастном случае", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. Шериф также отметил, что у сотрудников правоохранительных органов нет свидетельств того, что Вудс в момент аварии находился под воздействием каких-либо факторов, которые могли повлиять на его способность вести машину. "Он был в сознании", - указал Виллануэва.

При этом, по словам шерифа, не исключено, что Вудсу будет выписан штраф за несоблюдение скоростного режима. "Но речь идет лишь о нарушении правил дорожного движения, в то время как опасное вождение является административным правонарушением", - подчеркнул он. Ранее шериф сообщил, что автомобиль Вудса непосредственно перед аварией двигался с превышением скоростного режима. Он также отмечал, что в указанном месте имеется склон и часто происходят аварии.

Вудс попал в ДТП в минувший вторник. Его автомобиль врезался в отбойник, затем вылетел на обочину, несколько раз перевернулся и врезался в дерево. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги, в районе большой берцовой кости ему установили металлический стержень.

Гольфисту 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.