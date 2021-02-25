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СМИ: наследный принц Саудовской Аравии перенес хирургическую операцию

По данным Саудовского агентства печати, 35-летнему наследнику престола Мухаммеду бен Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду удалили аппендицит

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии и первый заместитель главы правительства королевства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес в среду хирургическую операцию. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Как отмечается, 35-летнему наследнику престола удалили утром аппендицит с помощью лапароскопии в медицинском комплексе имени короля Фейсала в Эр-Рияде.

Мухаммед, сын короля Сальмана и его третьей жены Фахды, был объявлен наследным принцем в 2017 году. Под его руководством в Саудовской Аравии осуществляются многочисленные либеральные реформы и преобразования по модернизации и научно-техническому развитию королевства.

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