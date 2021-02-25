В Novavax планируют обратиться за регистрацией своей вакцины в США во втором квартале

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Novavax может подать заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США во втором квартале текущего года - сразу после завершения испытаний препарата. Об этом заявил в среду в интервью газете The Washington Post глава направления разработок и исследований компании Грегори Гленн.

"На прошлой неделе мы завершили набор 30 тыс. человек [для испытаний вакцины] в США и Мексике. Мы ожидаем, что результат будет в начале, может быть, второго квартала, так что весьма скоро. Вскоре после этого мы будем подавать [заявку в управление] на то, что мы называем регистрацией [препарата] по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. <...> В США, думаю, речь идет о втором квартале [в вопросе] заявки", - сказал он.

Его попросили уточнить, означает ли это, что запрос может быть направлен в управление уже в апреле. "Думаю, мы смотрим на второй квартал. Я не могу спекулировать вне [этого временного отрезка]. Я бы сказал, что вам стоит думать об этом не как о спринте, а как о марафоне. Этот вирус не исчезнет. <...> Нам понадобится стратегия, как с гриппом, когда вирус меняется и мы должны иметь возможность вносить эти изменения в нашу вакцину", - ответил Гленн. "Возможно, вы знаете, мы уже начали работать <...> над вакциной, отражающей [вариант] вируса, зафиксированного в ЮАР. Я считаю, что это действительно важно", - добавил он.

Американский регулятор в декабре 2020 года одобрил вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает компания Moderna. В ближайшее время ожидается решение по заявке на регистрацию вакцины от корпорация Johnson & Johnson.