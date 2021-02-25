В Якутии с 2017 года трудоустроили более 25 тыс. жителей благодаря региональному проекту

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии за 2017-2020 гг. благодаря региональному проекту "Местные кадры в промышленность" трудоустроили свыше 25 тыс. жителей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в государственном комитете республики по занятости населения.

В 2020-м по проекту трудоустроено свыше 8,7 тыс. человек, в 2021-м планируется трудоустроить не менее 10 тыс. жителей республики.

"С 2017 по 2020 год трудоустроено свыше 25 тыс. местных кадров, включая вахтовый метод и сезонные работы. В 2020 году проект расширили, включив в него отрасли строительства, дорожного хозяйства, транспорт и энергетику. Всего мы заключили 39 соглашений о сотрудничестве с наиболее крупными компаниями, которые ведут производственную деятельность на территории Якутии", - сказали в ведомстве.

В 2021 году будет организовано профессиональное обучение незанятых и безработных жителей, стажировка молодых специалистов. "По поручению главы Якутии Айсена Николаева проект ожидает перезагрузка, определение и внедрение новых подходов во взаимодействии всех участников проекта. Рассматривается вопрос о создании единого информационного ресурса, где граждане могли бы найти информацию о любых изменениях или возможностях трудоустройства и обучения. На данный момент каждая компания и ведомство разрозненно своими силами занимается информированием по реализации проекта", - сказали в госкомитете.