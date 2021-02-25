В аэропорту Домодедово открыли информационный центр для туристов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Информационный центр для туристов появился на первом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово. Опытные экскурсоводы помогут гостям столицы составить индивидуальный маршрут по городу и приобрести билеты для посещения культурных площадок, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Сотрудники нового информационного центра - опытные экскурсоводы. Они готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках. Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Инфоцентр будет работать с 9:00 до 21:00 мск без выходных и праздничных дней. Специалисты познакомят желающих с цифровым туристическим сервисом Russpass, который Москва развивает вместе с другими регионами России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан, посмотреть видеоэкскурсии и многое другое. Кроме этого, с помощью сенсорной панели можно самостоятельно узнать расположение и график работы интересующих площадок, а также на экран можно вывести интерактивную карту с авторскими маршрутами, достопримечательностями, культурными, досуговыми и гастрономическими пространствами. Туристы могут взять с собой карты Москвы и брошюры-путеводители.

"Для гостей столицы Москва начинается с аэропорта. Предоставить возможность получить информацию о значимых событиях, подобрать маршруты с учетом интереса, подсказать, как лучше распределить время, чтобы узнать все самое интересное о городе, - отличная идея комитета по туризму города Москвы. Мы всячески поддерживаем инициативы, направленные на изучение истории и культуры столицы, - организуем в аэропорту тематические выставки и мероприятия", - отметила PR-директор московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова.

Флагманский туристский информационный центр был открыт в сентябре прошлого года в павильоне "Купол" столичного парка "Зарядье".