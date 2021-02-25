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Нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к пожару в ТЮЗе Томска

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м
Пожар в здании ТЮЗа в Томске, 20 февраля 2021 года Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области
Описание
Пожар в здании ТЮЗа в Томске, 20 февраля 2021 года
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Причиной пожара в Томском ТЮЗе на площади 1,5 тыс. кв. м стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Томской области Максим Пряхин.

"Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования. При обслуживании светильника производили ремонтные работы, что и послужило причиной", - сказал Пряхин.

По его словам, в 2018 году сотрудники пожарного надзора выявляли нарушения в обеспечении пожарной безопасности здания. Собственнику были выписали предписания, после чего нарушения были устранены.

В здании ТЮЗа в центре Томска 20 февраля произошел пожар, из-за задымления на чердаке эвакуировали 25 человек. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. На месте работало 20 единиц техники и около 70 человек.

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