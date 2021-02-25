В Facebook и Instagram заблокировали связанные с военными Мьянмы учетные записи

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях учетные записи, связанные с военными Мьянмы в свете переворота в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

В нем отмечается, что решение о "блокировке военных Мьянмы в Facebook и Instagram вступает в силу незамедлительно". Данная мера также касается учетных записей "подконтрольных военным государственных учреждений и СМИ". Компания отмечает, что не будет принимать запросы на размещение рекламных сообщений от связанных с военными Мьянмы коммерческих структур. Решения о наличии таких связей примут на основании данных ООН.

Блокировка не затрагивает ряд ведомств страны, в том числе здравоохранительное и образовательное. Они, как отмечают в Facebook, представляют важность для населения.

Представители Facebook подчеркнули, что "слишком опасно" разрешать военным Мьянмы и далее пользоваться указанными соцсетями.

В заявлении уточняется, что военные ранее нарушали действующие в Facebook и Instagram правила, которые запрещают призывы к насилию. Некоторые из их учетных записей уже были заблокированы ранее.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета правительства, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.