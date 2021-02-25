Авария стала причиной перебоев с водоснабжением в шести районах Саратова

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Авария на водосетях стала причиной перебоев с водоснабжением в шести районах Саратова, где проживают 424 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с аварийно-ремонтными работами понижены параметры подачи ХВС в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского районов; частично Волжского района. В зону понижения параметров ХВС входят 2 726 жилых домов разной этажности с населением 424 000 человек, из них 84 008 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что котельные работают в штатном режиме. Подготовлены автомобили для подвоза воды в котельные, социально значимые объекты.