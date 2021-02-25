Голикова поручила изучить эффективность вакцинации от коронавируса на больных ВИЧ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать вопрос о проведении исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции в группе людей, живущих с ВИЧ. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованном на сайте совета в четверг.

"Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований <...> по проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ. При необходимости - организовать соответствующие исследования", - говорится в документе.

Отмечается, что соответствующий доклад об итогах должен быть представлен в совет до 1 января 2022 года.

Ранее Голикова сообщала, что число россиян, инфицированных ВИЧ, составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года, причем 60% из них составляют мужчины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире на начало 2020 года насчитывалось 38 млн человек, живущих с ВИЧ, из них 2/3 живут в африканском регионе.