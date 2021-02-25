Аварию, вызвавшую перебои с водоснабжением в шести районах Саратова, ликвидировали

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийно-ремонтные работы, для проведения которых было отключено водоснабжение в шести районах Саратова, завершились. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

"Аварийно-ремонтные работы завершены. Производится заполнение системы", - говорится в сообщении главка.

По данным администрации Саратова, ориентировочно к 12:00 мск холодное водоснабжение большинства жителей будет восстановлено.

В четверг в Саратове в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ХВС перебои с водой наблюдались в 2 726 жилых домах разной этажности с населением 424 000 человек. По уточненным данным прокуратуры области, перебои с доставкой воды в результате этой же аварии наблюдаются и в котельных - без отопления 45 многоквартирных домов.

В правительстве региона уточнили, что, в связи с коммунальной аварией губернатор области Валерий Радаев поручил создать специальную комиссию. "Задача комиссии - установить причины произошедшего, дать оценку предпринятым действиям всех служб, участвующих в устранении аварийной ситуации. В случае необходимости материалы комиссии направить в правоохранительные структуры", - говорится в распространенном сообщении.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - добавлена информация в пятом абзаце.