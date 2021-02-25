Количество малоинвазивных операций в Москве увеличилось почти в два раза с 2015 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число малоинвазивных операций в Москве выросло почти вдвое с 2015 года. Такие операции способствуют быстрому восстановлению пациентов, позволяют им меньше времени проводить в стационаре, об этом в четверг сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Специалисты московских клиник все чаще проводят малоинвазивные операции, способствующие быстрому восстановлению и позволяющие пациентам меньше времени проводить в стационаре. За последние несколько лет количество таких операций увеличилось до 72,5 процента, это почти вдвое больше, чем в 2015 году. Это позволяет снизить риск для здоровья пациентов и значительно сократить сроки госпитализации и послеоперационной реабилитации", - сказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что число высокотехнологичных операций выросло в Москве благодаря использованию современного оборудования, в том числе с применением эндоскопических методов, позволяющих проводить хирургическое вмешательство минимально травматичным для пациента способом.

За 2020 год в клиниках Москвы врачи-хирурги и врачи-эндоскописты в плановом и экстренном порядке оказали медицинскую помощь более чем 200 тыс. больных, выполнили свыше 170 тыс. хирургических и эндоскопических операций.