Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с 5 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,9 - минимума с 5 февраля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался ниже единицы. В Подмосковье, где он в среду достигал 1,19, коэффициент снизился до 0,99.

В Красноярском крае он равен 0,98, в Иркутской и Нижегородской областях - 0,97, в Ростовской области - 0,96, в Свердловской - 0,92, в Архангельской - 0,91, в Воронежской - 0,9, в Санкт-Петербурге - 0,86. В Москве показатель опустился с 0,87 до 0,8.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.