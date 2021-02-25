В Приамурье в 2021 году в полтора раза увеличили суммы, выделяемые на жилье для сирот

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суммы, выделяемые из бюджета Амурской области на обеспечение жильем детей-сирот, в 2021 году по сравнению с прошлым годом выросли в полтора раза. На эти цели будет направлено 560 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Амурской области обеспечению жильем детей-сирот уделяется особое внимание. Финансирование этого направления увеличивают ежегодно. В 2021 году эта цифра составляет почти 560 млн рублей", - говорится в сообщении. В региональном министерстве соцзащиты ТАСС уточнили, что в 2020 году на жилье для детей-сирот направили 393 млн рублей.

В 2021 году 375,2 млн рублей будут направлены на обеспечение жильем спецжилфонда 226 человек, 181,7 млн рублей - на 95 жилищных сертификатов, 2,5 млн рублей - на ремонт жилых помещений у 14 получателей соцвыплаты.

"У нас есть четкий критерий для получения помощи от региона - возраст от 25 лет. Ориентируясь на него, необходимо просчитать в перспективе, сколько людей могут обратиться за сертификатами. Исходя из потребности, мы сможем прогнозировать и закладывать финансирование этого направления, чтобы жилье в собственность получили как можно больше жителей Амурской области, не ожидая несколько лет в очереди на квартиры по спецнайму", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

По данным Министерства социальной защиты Амурской области, в регионе живут почти 4,4 тыс. сирот, за 752 из них закреплены жилые помещения. По данным Минсоцзащиты, суммы на приобретение жилья в регионе за четыре года выросли в пять раз: в 2018 году на это было выделено порядка 114 млн рублей.