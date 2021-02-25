Чешские медики проверяют восемь случаев смерти пациентов после прививок от коронавируса

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный институт контроля за лекарствами Чехии проверяет восемь случаев смерти пациентов, которые могут быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение .

В течение последней недели в республике было зафиксировано три случая смерти сделавших прививки, которые могут быть связаны с негативными последствиями применения вакцин. Эксперты подробно проверяют обстоятельства, связанные с каждым из них.

Между тем, согласно Государственному институту контроля за лекарствами, в стране зарегистрировано 996 случаев негативного эффекта от прививок на прошедших вакцинацию. На данный момент в республике с населением 10,46 млн граждан прививки против коронавируса сделали 600 429 жителей.

В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Власти страны выражают заинтересованность в скорейшей регистрации Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины "Спутник V".