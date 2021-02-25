В Киеве началась вакцинация от коронавируса

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в столице Украины, первым привитым стал заведующий отделения реанимации Александровской клинической больницы, сообщила в четверг городская администрация Киева.

"В столице начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Минздравом [Украины]", - говорится в сообщении на сайте горадминистрации Киева.

Первым вакцину получил врач Александровской клинической больницы Киева. Процесс транслировался в прямом эфире телеканала "Киев".

Первая партия вакцины от коронавируса - 500 тыс. доз Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенной Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII), прибыла на Украину 23 февраля. Процесс ее регистрации завершился 22 февраля. Полученная партия препарата была распределена по нескольким регионам страны, Киеву досталось 42,6 тыс. доз. Ряд регионов начали процесс вакцинации накануне, в итоге в среду были привиты 159 человек.

По состоянию на утро четверга столица Украины традиционно продолжила пребывать в пятерке лидеров по числу инфицированных: в Киеве за прошлые сутки было выявлено 652 новых случая заражения коронавирусом, за время пандемии - 136 328. Власти столицы считают недостаточным количество вакцин, которые были выделены государством для Киева, в связи с чем ведут самостоятельные переговоры с тремя поставщиками препаратов. Горадминистрация планирует заключить контракт на поставку 1 млн доз уже в течение текущей недели.