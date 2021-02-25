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Пандемия COVID-19

РФ приветствует подключение Киргизии к приложению "Путешествую без COVID-19"

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что частота рейсов между Москвой и Бишкеком увеличилась до трех раз в неделю на взаимной основе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует подключение Бишкека к приложению "Путешествую без COVID-19", позволяющему въезжать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом в четверг заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Он напомнил о восстановлении воздушного сообщения между двумя странами, отметив, что частота рейсов между Москвой и Бишкеком увеличилась до трех раз в неделю на взаимной основе.

"Мы приветствуем также подключение наших уважаемых киргизских партнеров к разработанному ЕАБР (Евразийским банком развития) цифровому приложению "Путешествую без COVID-19", - сказал Мишустин, отметив, что это "простое и эффективное решение", которое позволяет держать под контролем вопросы, связанные с инфекцией, и давать гражданам возможность свободного перемещения между государствами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияПандемия COVID-19
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