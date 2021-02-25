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Пандемия COVID-19

Жители Нижегородской области старше 65 лет смогут продлить больничные до 14 марта

Режим самоизоляции для этой категории граждан также действует до 14 марта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Нижегородской области в возрасте 65 лет и старше смогут продлить больничные листы в связи с пандемией коронавируса до 14 марта. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства области, соответствующие изменения в указ внес глава региона Глеб Никитин.

"Лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции до 14 марта. До этой же даты соблюдать режим самоизоляции должны беременные женщины. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы", - говорится в сообщении.

Также режим самоизоляции рекомендован людям с хроническими заболеваниями.

По данным областного Минздрава, на 25 февраля 2021 года 87 524 жителя Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом, всего за весь период пандемии на территории региона инфекция выявлена у 95 395 человек.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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