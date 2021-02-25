В Киеве и регионах Украины врачи отказываются прививаться вакциной компании AstraZeneca

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной Covishield, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Из всего реанимационного отделения [Александровской больницы Киева] среди 24 сотрудников только двое согласились на вакцинацию - это я и еще одна медсестра", - сказал заведующий отделением реанимации Алексей Куценко в четверг в эфире телеканала "Наш". Он предположил, что массовый отказ может быть связан с недостаточной с его стороны разъяснительной работой с сотрудниками отдела. При этом он отметил, что сам чувствует себя хорошо после вакцинации.

Часть врачей в больницах Черновицкой области также отказалась вакцинироваться. Губернатор региона Наталья Гусак пояснила, что часть медработников не давали согласие на вакцинацию, потому что сначала хотели знать подробности о препарате. Еще десятки медиков не требуют иммунизации, уточнила она, потому что переболели COVID-19.

Главный инфекционист Винницкой области, автор первого протокола лечения пациентов с коронавирусом Лариса Мороз также отказалась делать прививку вакциной Covishield. Свое решение она объяснила тем, что препарат не прошел все этапы исследований. Массовый отказ от вакцинации также фиксируется среди медиков Чернигова. "В городе по критериям подлежат вакцинации 280 врачей, из них согласились 87. Около 150 врачей уже переболели", - сообщил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в Facebook.

23 февраля в страну прибыла из Индии первая партия вакцины против коронавируса Covishield в количестве 500 тыс. доз. Вакцинацию этим препаратом Украина одной из последних в Европе начала 24 февраля, в Киеве она началась 25 февраля. По данным Министерства здравоохранения Украины, в первый день вакцинации в стране сделали около 160 прививок. В первую очередь прививают медиков, которые лечат заразившихся коронавирусом, а также военнослужащих, задействованных в силовой операции в Донбассе.

Всего в стране зарегистрированы две вакцины - Covishield и Pfizer. Ранее Киев отказался от российских препаратов.