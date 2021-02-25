Столетний житель Владимирской области привился от коронавируса

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Столетний житель Владимирской области прошел вакцинацию от коронавируса. Среди привившихся в регионе - более 12,5 тыс. пожилых граждан, в том числе около 80 человек старше 90 лет, сообщил на брифинге пресс-секретарь социального блока администрации региона Игорь Якушко.

"Что касается привитых из числа лиц старших возрастных групп, по данным регистра мы видим следующую картину: всего привито 12 567 граждан старше 65 лет. Это те, кто родился 1 января 1956 года и ранее. Старше 80 лет - 1 506 человек, старше 87 лет - 346 человек, старше 90 лет - 78 человек, старше 95 - четыре человека и старше 100 лет - это люди, родившиеся ранее 1 января 1921 года, - один человек", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент в регионе привито почти 2 тыс. медицинских работников государственных и частных учреждений. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области, в государственных медучреждениях региона сегодня занято более 14,6 тыс. медработников.

Всего по состоянию на 25 февраля во Владимирской области вакцинировано от коронавируса первым компонентом 32 693 человека, полностью прошли вакцинацию 15 468 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области зарегистрировано 27 038 заболевших коронавирусом, вылечились 24038 пациентов, умер 851 человек.