В Петербурге продлили выплаты медикам, пострадавшим при борьбе с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Медицинские работники Санкт-Петербурга, которые пострадали при оказании помощи пациентам с коронавирусом, продолжат получать единовременные выплаты в 2021 году. В прошлом году их получили более 11 тыс. медработников, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В 2021 году социальная поддержка медиков сохранится. Работники государственных медицинских организаций, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, продолжат получать единовременные выплаты за счет бюджета Санкт-Петербурга. Соответствующий проект постановления был одобрен на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства", - говорится в сообщении.

Предыдущее постановление действовало до конца 2020 года. В 2021 году порядок предоставления и размер выплат останутся прежними: пострадавшим работникам - 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности - 500 тыс. рублей, членам семьи в случае смерти медработника - 1 млн рублей.

В 2020 году поддержку от города получили 11 178 работников системы здравоохранения на сумму более 3,35 млрд рублей. Также были произведены выплаты членам семей 37 умерших работников на сумму 37 млн рублей.

"Пандемия не закончилась. Врачи и медсестры по-прежнему лечат больных с ковидом. Многие рискуют здоровьем и жизнью. Мы должны сохранить систему социальной поддержки пострадавших медицинских работников", - процитировали Беглова в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 364 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 293 504 человека, умерли 10 960. За последние сутки в городе выявили 911 случаев заражения.