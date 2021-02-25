Более 11 тыс. человек нашли работу через службу занятости в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 11 тысяч жителей Московской области смогли трудоустроиться через областную службу занятости с начала года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Заявленная работодателями потребность с начала года составила 22,2 тыс. вакансий, причем 72% - по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 11,1 тыс. жителей Московской области", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что всего с начала года в областную службу занятости населения поступило около 32 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. "За содействием в поиске подходящей работы обратились 23,7 тыс. человек, за профессиональной ориентацией - более 5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Министр добавила, что в настоящее время в банке вакансий региона насчитывается более 52 тыс. вакансий, из них 99,3% с оплатой труда выше величины прожиточного минимума.