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Посольство Греции заявило, что не прекращало выдачу многократных шенгенских виз

Власти Греции разрешают въезд на территорию республики до 500 граждан России в неделю

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Посольство Греции в Москве не прекращало выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе греческого диппредставительства.

"Греция не останавливала выдачу виз гражданам России, в том числе для туристических целей. Посольство Греции продолжает выдачу многократных шенгенских виз и не приостанавливало ее при условии, что у заявителя есть все необходимые документы", - указали в диппредставительстве.

Власти Греции разрешают въезд на территорию республики до 500 граждан России в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Сейчас это разрешение продлено до 8 марта. У въезжающих в Грецию россиян должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус, ваучер с подтверждением брони номера в гостинице, также необходимо прохождение 7-дневного карантина.

Ранее, согласно данным СМИ, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил о возможности выдачи виз россиянам европейскими странами этим летом.

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