Около 74 тыс. человек трудоустроились через службу занятости в Москве за полгода

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 74 тыс. жителей Москвы нашли работу с помощью службы занятости за последние полгода, уровень зарегистрированной безработицы в городе составляет 0,93%. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Сейчас уровень регистрируемой безработицы в столице составляет 0,93%. При этом в пик пандемии данный показатель составлял 3,04%. Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны, многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику. Так, за последние полгода служба занятости трудоустроила около 74 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что сегодня столичная служба занятости создает все необходимые условия для того, чтобы каждый заинтересованный в работе нашел ее. Для соискателя реализуется активная стратегия - поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

В настоящий момент база вакансий службы занятости насчитывает 294 тыс. предложений. По вопросам трудоустройства каждый москвич может обратиться в специализированные центры: "Моя карьера" - mycareer.moscow (https://mycareer.moscow/) и "Моя работа" - czn.mos.ru (http://www.czn.mos.ru/).