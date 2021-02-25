Более 80 домов остались без тепла в Московском районе Петербурга из-за прорыва трубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Жители более 80 домов в Московском районе Санкт-Петербурга остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили на официальной странице администрации района во "ВКонтакте" в четверг.

"Теплосеть Санкт-Петербурга отключила теплоснабжение в 84-х зданиях района в связи с аварией на подающем трубопроводе на Варшавской улице № 37 к. 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тепло временно отключено в 11 домах на Варшавской улице, в шести зданиях на Бассейной улице, в 22 - на улице Фрунзе, в 16 зданиях на улице Победы. Также 19 домов остались без тепла на Московском проспекте и несколько домов на улице Гастелло и Ленсовета.

Как пояснили в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", специалисты приступили к ликвидации дефекта на объекте в четверг в 10:30 мск. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы в пятницу на 06:30 мск.