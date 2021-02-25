Более 10% россиян могут проголосовать за справороссов на выборах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 10% россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ, заявили, что на предстоящих выборах могут проголосовать за объединенную партию "Справедливая Россия - За правду". Об этом сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ.

"Ключевой вопрос - сколько россиян сегодня декларируют в той или иной степени готовность проголосовать за эту партию. Мы несколько недель назад говорили о цифре 10%, а сейчас этот показатель составляет 11%", - сказал Мамонов.

По его словам, к этой цифре "надо относиться спокойно". "Это, скорее, авансовая оценка, потому что мы задавали этот вопрос после того, как проинформировали [респондента] об объединительных процессах. Когда мы будем смотреть общий рейтинг партий, эта цифра, скорее всего, не сохранится, она будет колебаться", - уточнил Мамонов.

Вместе с тем он отметил, что результаты исследования показывают потенциал объединенной партии и интерес к ней со стороны россиян. Представитель ВЦИОМ уточнил, что в общей сложности около 33% респондентов заявили, что слышали об объединении партий. Самые информированные респонденты - россияне старше 60 лет, меньше всего об объединении знают граждане страны от 18 до 24 лет, подчеркнул Мамонов.

Потенциал партии

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчева, новая партия имеет шанс привлечь тех россиян, которые до этого не ходили на выборы. "Потенциал (занять второе место по итогам выборов - прим. ТАСС) и такая возможность у партии, безусловно, есть. Если хорошо сработают, если не начнутся внутренние дрязги, особенно в региональных отделениях", - отметил Матвейчев.

Он отметил, что региональным партийным отделениям нужно избежать "борьбы за список". В случае конфликтов на местах партия не только не сможет претендовать на второе место, "но еле-еле 5% сможет преодолеть". "Очень важно объединенному руководству партии совместно выступить против всех, кто попытается партию раздергать", - резюмировал Матвейчев.

Объединенная партия

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения.

Опрос ВЦИОМ состоялся накануне съезда, 21 февраля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.