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Пандемия COVID-19

Зампостпреда РФ заявил, что Россия занимается содействием вакцинации сотрудников ООН

По его словам, с учетом всех фондов, программ, полевых миссий, семей сотрудников потребуется создать возможность для вакцинации почти 700 тыс. человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в контакте с секретариатом ООН прорабатывает вопрос содействия вакцинации сотрудников Всемирной организации от коронавируса. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

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"Приоритет [для ООН] - оказать содействие тому, чтобы ооновцы в полях, в точках на земле, на местах продолжали бесперебойную деятельность, - указал Чумаков. - И мы тоже этим занимаемся в контакте с секретариатом. Помимо того, что мы уже включаем в программу национальной вакцинации дипкорпус в Москве, строим планы и дальше".

По его словам, в секретариате ООН подсчитали, что с учетом всех фондов, программ, полевых миссий, семей сотрудников потребуется создать возможность для вакцинации почти 700 тыс. человек.

В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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