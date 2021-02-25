Зампостпреда РФ заявил, что Россия занимается содействием вакцинации сотрудников ООН

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия в контакте с секретариатом ООН прорабатывает вопрос содействия вакцинации сотрудников Всемирной организации от коронавируса. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

"Приоритет [для ООН] - оказать содействие тому, чтобы ооновцы в полях, в точках на земле, на местах продолжали бесперебойную деятельность, - указал Чумаков. - И мы тоже этим занимаемся в контакте с секретариатом. Помимо того, что мы уже включаем в программу национальной вакцинации дипкорпус в Москве, строим планы и дальше".

По его словам, в секретариате ООН подсчитали, что с учетом всех фондов, программ, полевых миссий, семей сотрудников потребуется создать возможность для вакцинации почти 700 тыс. человек.

В сентябре президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генассамблее предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.