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Пандемия COVID-19

Калифорния стала первым штатом США, где от коронавируса умерли более 50 тыс. человек

Символический порог был преодолен после того, как департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес опубликовал уточненные данные относительно смертности в декабре-январе

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Штат Калифорния стал первым в США, где количество умерших от коронавируса превысило 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Символический порог был преодолен после того, как департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес опубликовал уточненные данные относительно смертности от коронавируса в декабре-январе, добавив почти тысячу случаев смерти, которые ранее не были учтены соответствующей статистикой.

Калифорния - крупнейший штат США, где проживают 39,5 млн человек. По статистике смертности его "догоняют" Нью-Йорк (47,1 тыс. смертей) и Техас (42,9 тыс. смертей). В понедельник на этой неделе общее количество смертей в США от коронавируса превысило 500 тыс.

Теги
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