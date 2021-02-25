В Тамбовской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

ТАМБОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции пожилых людей старше 65 лет и беременных продлен в Тамбовской области до 11 марта. Соответствующие поправки в четверг были внесены в постановление администрации региона, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе до 11 марта продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями и беременных", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано более 25,9 тыс. случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 123 человека. Выздоровели 23,6 тыс. пациентов, умерли 335. Привито первым компонентом вакцины почти 34 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли более 16,5 тыс.