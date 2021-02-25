Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 31 марта в Орловской области

ОРЕЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Орловской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет из-за пандемии новой коронавирусной инфекции до 31 марта 2021 года. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Указом губернатора Орловской области от 25 февраля 2021 г. № 74 установлены новые периоды самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше в 2021 году: с 1 по 14 марта, с 15 по 28 марта и 29 марта по 31 марта", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции продлят больничный до конца марта 2021 года. "Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в орловское региональное отделение Фонда социального страхования. Листок нетрудоспособности будет предоставляться только тем гражданам, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске", - пояснили в пресс-службе.

На период больничного гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции и не покидать места пребывания, в случае нарушения им грозит административная и уголовная ответственность.

По данным регионального оперативного штаба на 25 февраля, коронавирус выявлен у 30 008 человек, выздоровели 26 977 человек, 432 пациента с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 90 жителей региона.