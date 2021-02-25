Полпред назвал снижение бедности в Мурманской области главной задачей властей региона

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан назвал ключевой задачей команды правительства Мурманской области снижение бедности населения и улучшение качества жизни в регионе. Об этом он заявил на совещании в правительстве региона в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманск.

"Сегодня на фоне имеющейся динамики по преодолению последствий пандемии необходимо продолжить усилия по созданию условий для нормализации работы экономики и социальной сферы, для реализации национальных проектов. Ваша ключевая задача - снижение уровня бедности в регионе, увеличение доходов населения и качества жизни в Мурманской области", - сказал Гуцан.

Он подчеркнул, что за Полярным кругом от команды правительства "жители ждут реальных преобразований: доступного и комфортного жилья, повышения качества и доступности медицинских услуг, хороших дорог, благоприятных условий для самореализации".

По информации правительства, по итогам 2020 года в условиях борьбы с коронавирусом в Мурманской области зафиксирован рост инвестиций в основной капитал на 12,1%, производства добывающей продукции - на 4,7%, объем строительных работ увеличился на 21%. "Это стало возможным благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, активному взаимодействию области с федеральным центром, а также ряду ключевых решений, влияющих на развитие Арктики", - отметили в министерстве информационной политики региона.

Мурманская область принимает участие в большинстве федеральных проектов. Из 167 основных показателей по национальным проектам в 2020 году не достигнуто 9. Полномочный представитель акцентировал внимание руководства области на необходимости повысить эффективность работы по реализации национальных проектов. Губернатор Андрей Чибис, выступая перед участниками встречи, сообщил, что показатель исполнения мероприятий в 2020 году составил почти 95%, в 2019 году - 92%.

"Но вопрос не в показателях и процентах, а в том, что меняется благосостояние и качество жизни северян. Мы дополнительно к нацпроектам радикально увеличили набор мероприятий в части муниципальных дорог и объектов благоустройства. Увеличим, кстати, и в этом году благодаря дополнительным доходам. Пандемия, конечно, повлияла на организацию работы подрядных организаций. По некоторым объектам сроки сдачи в силу целого ряда причин сдвинуты вправо", - прокомментировал губернатор.