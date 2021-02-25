Следователи в Липецке начали проверку жилищных условий бывшей узницы концлагеря

ТАСС, 25 февраля. Следственный комитет организовал проверку по сообщениям СМИ о плохих жилищных условиях 80-летней бывшей узницы концлагеря, которая живет в общежитии в Липецке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в СУ СК РФ по Липецкой области.

"СУ СК РФ по Липецкой области организовало доследственную проверку по сообщениям СМИ по поводу отсутствия комфортных жилищных условий проживания бывшей узницы концлагеря. Женщина пожаловалась на отсутствие возможности помыться в комнате, на ограниченные возможности здоровья и отсутствие лифта в доме, что не позволяет ей выходить на улицу", - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, речь идет о женщине 1940 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.