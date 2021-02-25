Минтруд подготовил проект об использовании реквизитов счетов для зачисления соцвыплат

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства об использовании реквизитов счетов россиян для зачисления социальных выплат. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтруда РФ.

"Изменения будут регулировать использование информации о реквизитах счетов граждан при предоставлении мер социальной поддержки. Это позволит упростить назначение выплат, а также их предоставление в проактивном (автоматическом) формате без сбора с граждан заявлений", - рассказали в пресс-службе.

Согласно проекту, органы власти, предоставляющие меры социальной поддержки, смогут из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) получать реквизиты счетов граждан и использовать их для проактивного назначения мер соцподдержки. Сведения будут поступать в ЕГИССО при условии подачи гражданином в личном кабинете портала госуслуг согласия на использование реквизитов конкретного счета.

В министерстве рассказали, что счет для зачисления выплат можно выбрать из перечня, который будет предоставлен при указании наименования банка. В случае закрытия счета или изменения реквизитов банк уведомит гражданина об этом. Отмечается, что так нововведения исключат ошибки для проактивного начисления выплат.

"В прошлом году, когда мы осуществляли дополнительные выплаты семьям с детьми, мы столкнулись с тем, что отсутствуют корректные данные о реквизитах счетов некоторых граждан. На основании этого опыта нами инициативно был разработан проект постановления. Его цель - регламентировать согласие гражданина на портале госуслуг на использование конкретного счета для назначения мер соцподдержки", - отметили в пресс-службе.