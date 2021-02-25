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Пандемия COVID-19

Меркель: мутации коронавируса могут потребовать вакцинации на протяжении многих лет

Канцлер Германии отметила, что было принято решение о создании ЕС рабочей группы, которая займется исследованием мутаций и проработает возможности создания новых точек для производства вакцины

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Мутации коронавируса могут потребовать постоянной вакцинации от COVID-19 на протяжении многих лет. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

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"Из-за мутаций мы, возможно, должны быть в состоянии на протяжении долгого периода времени, многих лет, постоянно делать прививки от коронавируса", - сказала она. По словам Меркель, это было "общее мнение" участников переговоров.

Канцлер отметила, что в этой связи было принято решение о создании ЕС рабочей группы, которая займется исследованием мутаций и проработает возможности создания новых точек для производства вакцины. Меркель указала на важность изготовления соответствующих препараторов в ЕС, с тем чтобы сократить цепочки поставок и быть в состоянии быстро распределять вакцины по страны сообщества.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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