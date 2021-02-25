Глава РФПИ назвал неэтичным подход ряда западных стран к распределению вакцин от COVID-19

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает неэтичным подход ряда западных стран к распределению вакцин от коронавируса, приводящий к нехватке препаратов в развивающихся государствах. Как отметил Дмитриев, слова которого приводятся в статье, опубликованной в четверг на сайте Financial Times (FT), это является проявлением двойных стандартов.

"[Развивающиеся] страны сталкиваются c колоссальными двойными стандартами, которые применяют некоторые из западных государств, обещавшие равный доступ [к вакцинам], но, по сути, скупающие все сами. Они также сталкиваются с весьма неравномерным распределением вакцин, при котором предпочтение отдается богатым странам", - сказал Дмитриев. "Откровенно говоря, это неэтично", - добавил он.

Дмитриев назвал Африку ключевым рынком для российской вакцины "Спутник V" и повторил, что ее "цена составляет чуть меньше $10 за дозу и является единой для всех рынков". Ранее власти нескольких стран Азии и Африки сообщили о том, что им приходится приобретать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca по более высокой цене, чем странам Евросоюза. По информации, полученной целым рядом европейских СМИ, но не подтвержденной Брюсселем официально, цена одной дозы для ЕС составляет €2,9 евро ($3,54 по текущему курсу), при этом €1,12 ($1,37) оплачивается из бюджета ЕС, а €1,78 ($2,18) - странами получателями. Ранее представители Бангладеш и ЮАР заявляли о том, что приобретают препарат AstraZeneca по цене в $4 и $5,25 за дозу соответственно.

Цена вакцин

При этом, согласно данным FT, ссылающейся на источники, знакомые с процессом закупок вакцин странами Африки, российский препарат обойдется им дороже, чем некоторые другие вакцины. Как сообщает издание, Африканский союз заплатит по $9,75 за одну дозу "Спутник V". При этом цена вакцин AstraZeneca и Novavax должна составлять для стран Африканского союза $3 за дозу.

Издание также отмечает, что вакцина Pfizer, требующие хранения при крайне низкой температуре, будут обходиться странам Африканского союза в $6,75 за дозу, а требующая введения лишь одной дозы вакцина Johnson & Johnson - в $10. Африканский союз не закупает вакцины американской компании Moderna, стоящие $32-37 за дозу. Представители Африканского союза официально не подтвердили изданию данную информацию.

В общей сложности Африканский союз разместил заказы на 970 млн доз вакцин разных производителей. Из них 300 млн приходится на российский "Спутник V". В дополнение к этому 600 млн доз вакцины африканские страны должны получить бесплатно за счет COVAX - международного механизма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках механизма к концу 2021 года планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 млрд доз вакцин. На этой неделе Гана стала первой из стран Африки, получившей партию из 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX.